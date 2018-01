VIDEO: Auto belandt door dichte mist in kanaal, man ontkomt met natte kleren Trucker gooit te water geraakte man touw toe Bart Boterman

Een automobilist is vanochtend met de schrik vrijgekomen nadat hij met zijn auto in het kanaal Brugge-Oostende was beland. Hij houdt er enkel een nat pak aan over.

Door de dichte mist mispakte de man zich volledig toen met hij met zijn Nissan Qashqai langs de Bargestraat in Oostende reed, een zijstraat van de Esperantolaan. In een bocht aan het kanaal reed hij rechtdoor, van de kade het water in. Hij kon op eigen houtje uit zijn wagen komen en via het laddertje aan de kade naar boven kruipen.

Hij werd daarbij geholpen door een vrachtwagenchauffeur die toevallig in de buurt stond en hem een touw toewierp. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse. De man werd even later ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. Hij bleek licht onderkoeld, maar mocht inmiddels het ziekenhuis verlaten.

Duikers van de brandweer van Oostende en de takeldienst hadden de hele voormiddag nodig om het wrak uit het water te hijsen. Geen makkelijke klus: de wagen lag vijftien meter van de kade verwijderd, op een diepte van zes meter.