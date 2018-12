VIDEO. Anonieme getuige: "Oog in oog gestaan met Bende van Nijvel en nummerplaat doorgegeven” jv

09 december 2018

23u07

Bron: TV Oost 4 4 september 1983 heeft het leven van een man voorgoed veranderd. Hij getuigt daarover anoniem bij TV Oost. Hij beweert dat hij die zondag oog in oog stond met een lid van de Bende van Nijvel. Een week later sloeg de bende genadeloos toe in een textielfabriek, waar ze de conciërge dood schoten.

De anonieme getuige was als jonge twintiger op 4 september 1983 foto’s aan het nemen van voorbijrijdende auto’s aan het kruispunt De Ster in Sint-Niklaas, als opdracht voor een cursus fotografie. Een van de wagens had hem bezig gezien en schakelde in de achteruitversnelling. In de auto, die uit de richting van Temse kwam, zaten drie mannen en vrouw. De getuige wou zich uit de voeten maken, maar een van de mannen uit de auto stapte op hem af. In het Frans zei hij dat ze van de gerechtelijke politie van Charleroi waren. Hij fouilleerde de getuige hardhandig en zwaaide met diens identiteitskaart: “Ik weet nu wie je bent”. Brutaal haalde hij ook het filmpje uit de camera en zei dat de man maar beter kalm bleef omdat ze wapens bij zich hadden. Ze reden daarna weer door richting Sint-Niklaas. De fotograaf bleef gechoqueerd achter, zegt hij aan TV Oost.

Op 10 september heeft de Bende van Nijvel het gemunt op de weverij Wittock-Van Landeghem in de Gasthuisstraat in Temse, op zo’n zeven minuten van plaats waar de getuige zes dagen eerder foto’s stond te nemen. Uit de fabriek, die nu helemaal afgebroken is, stal de bende zeven prototypes van kogelvrije vesten. De conciërge schoten ze dood, diens vrouw bleef zwaar gewond achter.

Verkenning

Volgens de anonieme getuige waren de mensen met wie hij de week tevoren onzacht in aanraking kwam die zondag op verkenning om de diefstal voor te bereiden. Hij herkende later ook op een van de robotfoto’s van de vermeende daders van bendeoverval in Aalst de man die hem had gefouilleerd.

De getuige had toen de nummerplaat van de verdachte wagen genoteerd. Hij deed er aangifte van bij de rijkswacht van Sint-Niklaas, maar werd naar eigen zeggen met een kluitje in het riet weggestuurd. Over de politieradio hoorde hij wel dat de bewuste nummerplaat op een “lange Griekse naam” stond ingeschreven, iemand uit Brussel. In het bendedossier komen drie Griekse namen voor, van wie twee gelinkt zijn aan verdachten. De getuige heeft nadien niets meer van de politie vernomen.