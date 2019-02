VIDEO. Angel (16) werd door pesters gedwongen om GFT-afval te eten: “Dikke mensen eten toch alles?” Eerste nationale jongerencampagne tegen pesten ADN

22 februari 2019

12u00 22 Jongerenplatform ‘WAT WAT’ zet samen met het ‘Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten’ de eerste nationale jongerencampagne op poten. De campagne gaat gepaard met getuigenissen van Vlaamse jongeren en influencers, die hun littekens tonen van jarenlange pesterijen. Zo is er het verhaal van de 16-jarige Angel, die door pesters op de grond werd geduwd en werd gedwongen om GFT-afval te eten.

Van 22 februari tot 1 maart wil de ‘week tegen pesten’ kinderen en jongeren bewust maken van wat pesten is, wat je er tegen kan doen en welke gevolgen pesten heeft. Dit jaar komt daar voor het eerst een campagne voor jongeren bij, waarin zij zelf hun ervaringen en tips met elkaar delen. Stuk voor stuk moedige verhalen, die aansporen om na te denken, erover te praten, elkaar te helpen.

Op de grond

De getuigenis van Angel (16) hakt er zwaar in. “Er was altijd wel iemand om mij te kleineren”, begint zij haar verhaal. “‘Dikzak. Big Momma. Dikke koe’, zeiden ze. Dat ik er niet bijhoorde, omdat ik dik was. Dat ik moest oppassen dat ik niet bleef steken in de deur, omdat de deur niet breed genoeg zou zijn.”





Eén pestmoment zal ze nooit vergeten. “Ik was op een plein. En ze stonden daar met vijf. Ze kenden mij niet, maar ze duwden me op de grond. Ze pakten GFT-afval en smeten dat ook op de grond. Klokhuizen, mandarijnenschillen, … En ik moest dat opeten. Ik wilde weggaan, maar werd gewoon teruggeduwd. Ze staken het zelfs in mijn mond. ‘Als je dik bent, eet je toch alles’.”

Medelijden

Angel vindt het hard dat mensen zich op basis van uiterlijk een beeld vormen. “Maar de mensen die pesten, die hebben meestal zelf problemen”, zegt ze. “En ze reageren het af op mensen die wat zwakker overkomen. Als ik ooit één van die pesters zou tegenkomen, zou ik zeggen dat ik hoop dat ze ermee kunnen leven. Dat het gewoon zielig is wat ze deden. Ik heb eigenlijk medelijden met zo’n mensen.”

Voor anderen die gepest worden, heeft ze een duidelijke boodschap. “Ik weet dat het heel moeilijk is, maar ze moeten met iemand praten. En je vooral niet laten doen door een paar mensen die je niet accepteren hoe je bent. Je moet jezelf zijn. Er zullen altijd mensen zijn die je wél accepteren. Altijd.”

Verder delen ook Yasmien Naciri (27), Margot (22) en Jorrit (23) hun pestverhalen. En ook influencers Joppe De Campeneere, Elodie Gabias, Chakir Benjlil, Kevser Marasligil en Elfi De Bruyn – samen goed voor tienduizenden volgers op social media – laten van zich horen.

“Ik ben best wel vroeg uit de kast gekomen, in het tweede middelbaar al”, zegt bijvoorbeeld Joppe, die 1 van de 5 campagneposters met zijn eigen slogan siert. “Je krijgt eigenlijk elke dag opmerkingen, scheldwoorden naar uw hoofd geslingerd. Mensen duwen u, smijten je op de grond. Ga je je laten klein krijgen? Of ga je hier groter en sterker uitkomen?” Zijn motto? ‘Hold your head up!’