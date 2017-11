VIDEO: Alwéér loopt trouwstoet uit de hand in Antwerpen. Nu ook Bengaals vuurwerk afgestoken Sander Bral

21u20

Bron: Eigen berichtgeving 0 screenshot Vanmiddag is er opnieuw een trouwstoet uit de hand gelopen in Antwerpen. Dat is te zien op amateurbeelden. Mannen blokkeerden het verkeer in de Lange Lozanastraat en staken Bengaals vuurwerk af. "Het wijkteam heeft het voorval kunnen oplossen zonder verdere problemen", klinkt het bij de politie.

De Lange Lozanastraat in Antwerpen werd deze middag geblokkeerd door een stoet die gepaard ging met een Turks trouwfeest. Op onderstaande amateurbeelden is te zien hoe mannen in het midden van de weg Bengaals vuurwerk afsteken en het verkeer blokkeren. In de verte is trommelgeroffel te horen en er klinken ook luide vuurwerkknallen.

Er werd eerst gevreesd voor rellen tussen Antwerpenaars van Koerdische en Turkse afkomst, zoals vorig weekend. De Lange Lozanastraat is één van de straten waar sinds kort een samenscholingsverbod geldt. Maar het bleek al snel veel onschuldiger. "Het gaat om een uit de hand gelopen trouwstoet", klinkt het bij de lokale politie van Antwerpen.

"Geen bijstand nodig"

"Er liepen voetgangers op de rijbaan en er werden allerlei baldadigheden uitgehaald. Ons wijkteam was een paar minuten na de start van de stoet al ter plaatse om te bemiddelen. De betrokkenen hebben hun activiteiten zonder veel problemen gestaakt. Het wijkteam had daardoor geen verdere bijstand nodig."

Er zijn de laatste tijd wel meer problemen met trouwstoeten in Antwerpen. Gisteren nog maakte men de E34 in Zwijndrecht onveilig en op 14 oktober ging het er erg link aan toe in de Turnhoutsebaan in Borgerhout.