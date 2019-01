VIDEO. Alternatieve strafstudie voor klimaatspijbelaars in Etterbeek SDA

23 januari 2019

21u49

Bron: VTM Nieuws

200 leerlingen uit het atheneum van Etterbeek kregen op woensdagmiddag een speciale strafstudie. Ze moesten nablijven omdat ze vorige week spijbelden voor de klimaatbetoging. Maar het was een alternatieve strafstudie: ze mochten debatteren over het klimaat of een film bekijken én borden maken voor de betoging van zondag. Want spijbelen mag niet, maar engagement is wél goed.