VIDEO. Agent getuigt over oudejaarsrellen in Molenbeek: “We stonden machteloos” Daimy Van den Eede ttr

03 januari 2019

19u40

Bron: VTM Nieuws, Belga 144 “We stonden machteloos.” Dat zegt een agent die de oudejaarsrellen in Molenbeek meegemaakt heeft anoniem aan VTM Nieuws. Ondanks de extra agenten die ingezet werden, waren de relschoppers met te veel. “Op een gegeven moment moesten we ons hergroeperen. Toen hebben ze vrij spel gekregen om alles kapot te maken”, klinkt het.

De politie van de zone Brussel-West (waartoe Molenbeek behoort) had in de nacht van oud op nieuw de handen vol met relschoppers, voornamelijk in de omgeving van het metrostation Zwarte Vijvers. Daar staken jongeren vuilnis en een auto in brand. De ramen van drie handelszaken moesten eraan geloven en een apotheek werd geplunderd. De politie en brandweer werden met stenen bekogeld en vier politievoertuigen en twee brandweervoertuigen raakten daarbij beschadigd. Vier agenten raakten ook lichtgewond.



Nadien werden nog drie wagens in brand gestoken in de Ribaucourtstraat. Twee woninggevels raakten daarbij ook beschadigd.

Getuigenis

“We zijn daar aangekomen met alle ploegen. We hebben getracht om die jongeren te verspreiden om de weg vrij te maken, zodat de brandweer erdoor kon”, zegt een agent anoniem aan VTM Nieuws. “Maar er waren zoveel jongeren aanwezig. We werden bekogeld met stenen, flessen en straatmeubilair, zodat we verplicht waren om ons op een gegeven moment terug te trekken en ons te herorganiseren in het centrum van Molenbeek.”

“De leiding heeft een bijkomende ploeg gevraagd naar Brussel. Er is dan versterking gekomen. Intussen profiteerden de relschoppers ervan om in feite alles kort en klein te slaan en te plunderen”, aldus de politieman die de oudejaarsrellen in Molenbeek meemaakte.

Twee personen blijven aangehouden

De politie hield een twintigtal personen administratief aan en verrichtte ook twee gerechtelijke arrestaties. Die twee personen werden ter beschikking gesteld van het parket. Dat parket liet één van die twee voorleiden bij de onderzoeksrechter, terwijl de tweede een rechtstreekse dagvaarding kreeg.