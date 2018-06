VIDEO: Afscheid van terreurslachtoffer Cyril (22) redactie

04 juni 2018

11u20

Bron: VTM NIEUWS 278 Familie en vrienden nemen vandaag in het Luikse Vottem afscheid van Cyril Vangriecken. De 22-jarige student werd vorige week dinsdag door schutter Benjamin Herman koelbloedig om het leven gebracht in zijn auto in Luik. Hij bracht net zijn eindwerk naar school en was klaar om af te studeren. De genodigden zijn in het wit gekleed en lopen achter de witte lijkwagen.

Premier Charles Michel en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon wonen de plechtigheid bij. Zo'n 3.000 mensen trokken gisteren door de straten van Luik in een witte mars om de slachtoffers van de aanslag van afgelopen dinsdag te herdenken. De optocht werd georganiseerd door de vrienden van Cyril , een van de drie slachtoffers. Gisteren organiseerden vrienden van Cyril ook een witte mars in Luik om de drie slachtoffers van de aanslag te herdenken.

Moeder

Cyril werd vorige week dinsdag door schutter Benjamin Herman koelbloedig om het leven gebracht in zijn auto. Hij bracht net zijn eindwerk naar school en was klaar om af te studeren. Cyrils moeder, Fabienne, zat naast hem in de auto. Ze getuigde over het gevoel van onmacht na de moord op haar zoon. Dat deed ze telefonisch bij RTL Info.

"Het is zeer pijnlijk voor mij dat ik mijn zoon verloren heb. Ik heb niets kunnen doen. En voor mij is het ook zeer pijnlijk omdat ik me afvraag: 'Waarom hij en niet ik?' Want ik ben een moeder. Ook heb ik spijt omdat dit al zoveel keer gebeurd is, of het nu bij ons is of in andere landen, de barbaarse moorden op onschuldige mensen. Het is al zoveel gebeurd, en deze keer is het ons overkomen. Is er nog meer spijt en pijn nodig?", vraagt de vrouw zich af. "Gaat dit nog verder?"

Drie slachtoffers

Benjamin Herman (31), een gedetineerde met penitentiair verlof, schoot dinsdagochtend nog twee politieagentes dood. Hij opende ook het vuur op andere agenten die ter plaatse kwamen.

Kritiek

Er kwam heel wat kritiek op het feit dat Benjamin Herman dinsdag de aanslag in Luik kon plegen terwijl hij op penitentiair verlof was. Hermans naam was namelijk al in verschillende rapporten van Staatsveiligheid opgedoken, en twee dagen vóór de aanslag, waarschuwde een cipier van de gevangenis in Marche-en-Famenne nog voor zijn gedrag. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) kwam in het oog van de storm terecht, maar blijft wel aan als minister.