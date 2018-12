VIDEO. Afscheid van een legende: laatste formatievlucht van de Seaking SDA

19 december 2018

12u20

Bron: Klaas Danneel, VTM Nieuws 14

De Seakings van de luchtmachtbasis in Koksijde zijn gestart aan hun laatste vlucht in formatie. Ze vliegen onder andere langs de Ijzertoren in Diksmuide en het terrein van Music For Life in Wachtebeke. De iconische helikopters vliegen al sinds 1976 boven ons land.