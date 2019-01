VIDEO. Advocaat Nemmouche: "Hij is onschuldig, we hebben harde bewijzen” Daimy Van den Eede Gunter Van Stappen

07 januari 2019

16u59

Bron: VTM NIEUWS 0

Mehdi Nemmouche zal op zijn assisenproces onschuldig pleiten. Dat zegt Henri Laquay, zijn advocaat. Volgens hem is het onderzoek door het federaal parket allesbehalve correct gevoerd. De advocaten van Nemmouche zouden harde bewijzen hebben dat hij niet de terrorist is die op 24 mei 2014 toesloeg in het Joods museum.