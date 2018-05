VIDEO. 6 relschoppers opgepakt na geweld in Roeselare: "Eén man had duidelijk de bedoeling om agent te doden" Alexander Haezebrouck Klaas Danneel Lore Michiels

20 mei 2018

08u15

Bron: Eigen berichtgeving, VTM NIEUWS 816 In Roeselare hebben zo’n 300 mensen een mars gehouden voor Moise Lamine Bangoura, die op 7 mei stierf toen hij uit zijn huurwoning werd gezet door de politie en een deurwaarder omdat hij zijn huur niet betaalde. De familie en kennissen van de 27-jarige jongeman legden een traject af tussen het Stationsplein en de Ronde Kom in Roeselare. Ze willen vooral antwoorden krijgen van de politie over de precieze doodsoorzaak van de jongeman. Na afloop van de mars liep de situatie uit de hand. Een twintigtal heethoofden die hadden deelgenomen aan de mars bekogelden de politie met stenen. Z es relschoppers zijn opgepakt, weet VTM NIEUWS. Eén van hen wordt gerechtelijk vervolgd voor poging tot doodslag, omdat hij een steen van dichtbij naar de politie wierp.

Tijdens de uithuiszetting was Lamine woedend en zeeg hij kort nadat hij in de boeien werd geslagen neer. Volgens het parket bracht de autopsie op het lichaam geen sporen van politiegeweld aan het licht, maar de familie van de man van Congolese origine is overtuigd van wel. Volgens hen vertoonde het lichaam van Lamine breuken en bloedingen. De organisatoren riepen op om het rustig te houden.

Het zag er lang naar uit dat het ook rustig zou blijven, maar toch ontstond er commotie toen de groep een andere weg wou nemen dan de vooraf afgesproken route. De politie kwam ter plaatse met een waterkanon, maar hoefde het niet te gebruiken. Enkele heethoofden onder de betogers gooiden met flessen in de richting van de politie en het waterkanon. Daarna zetten ze wel hun weg verder terug naar het station in Roeselare. De betogers scandeerden onder meer: “Justice Lamine”, en “Police assassins”.

De man had duidelijk de bedoeling om de agent te doden. Carl Vyncke

Zes arrestaties

Na afloop van de mars liep de situatie opnieuw uit de hand, toen een twintigtal heethoofden de politie bekogelden met stenen. In totaal werden zes relschoppers opgepakt. Eén van hen wordt gerechtelijk vervolgd voor poging tot doodslag omdat hij een steen van dichtbij naar de politie wierp. Hij stond de politie op te wachten op een hoek van het stationsplein. “Die man had een steen bij zich en wierp die vanop een vijftal meter naar de politie”, bevestigt Carl Vyncke van de lokale politie Riho aan VTM Nieuws.

“De man had duidelijk de bedoeling om de agent te doden.” Toen de man zag dat de politieagent de steen met zijn schild kon afweren, gooide hij een andere steen. Ook deze kon de agent ontwijken. De man kon vluchten, maar werd later op de avond klemgereden door de politie toen hij met zijn auto wou vertrekken. De man is geïdentificeerd, het parket moet nu beslissen wat met hem gebeurt.

Naast de man die gerechtelijk opgepakt is, werden nog vijf andere mensen gearresteerd. Ze werden bestuurlijk aangehouden en brachten de nacht in een politiecel door, maar mochten ondertussen beschikken.

"Onaanvaardbaar"

“Ik ben geschokt dat in een manifestatie tegen geweld een twintigtal heethoofden het toch nodig vond om geweld te gebruiken. Dat is onaanvaardbaar in onze stad”, reageert burgemeester Kris Declercq (CD&V) aan VTM NIEUWS.