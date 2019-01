VIDEO. 3.500 scholieren betogen tegen moordstroken op steenweg in Haacht Redactie

15 januari 2019

16u53 0

Zo’n 3.500 scholieren van de Don Boscoschool in Haacht hebben vanmorgen betoogd, omdat het fietspad naar hun school te gevaarlijk is. Dat fietspad ligt langs de N21, een drukke steenweg tussen Haacht en Kampenhout-Sas. Het is smal en niet afgesloten van de weg, zo’n typische moordstrook. De afgelopen drie jaar zijn op die steenweg al twee jongeren doodgereden.