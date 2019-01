VIDEO. 250 kinderen geëvacueerd uit de basisschool van Gits nadat deel van dak inzakt DVDA

23 januari 2019

13u30 0

De basisschool in Gits, West-Vlaanderen, werd deze voormiddag preventief ontruimd. Vanmorgen ontdekte een juf dat een deel van het plafond naar beneden was gekomen. Omdat ze ongerust was over de sneeuw op het dak, werd de school geëvacueerd. De kinderen werden naar de sporthal gebracht, waar ze later door hun ouders konden worden opgehaald. De lessen zullen weer doorgaan na goedkeuring van een stabiliteitsingenieur.