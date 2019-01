VIDEO. 123 IJsberen trotseren het koude water in Deurne voor nieuwjaarsduik JOLE

01 januari 2019

In Deurne vindt naar jaarlijkse gewoonte de nieuwjaarsduik plaats. 123 IJsberen trotseerden de koude in de zwemvijver van het Boekenbergpark om 2019 in te duiken. Voor de meesten de ideale manier om het nieuwe jaar aan te vatten.