VIDEO: 1.500 mensen op witte mars voor sobere begrafenis Mawda KG TT

30 mei 2018

12u42

Bron: Belga 18 Een lang uitgerekte mars van honderden mensen in het wit gekleed heeft zich rond 13.15 uur in gang gezet ter nagedachtenis van de doodgeschoten 2-jarige peuter Mawda. De ouders van Mawda liepen in het zwart gekleed voorop. Rond 14 uur werd Mawda begraven. Zo'n 1.500 mensen waren op de mars aanwezig.

De tweejarige Mawda zat samen met haar ouders en tientallen andere migranten in een bestelwagen die in de buurt van Bergen reed. De politie achtervolgde het busje en loste een schot. Later bleek dat de peuter door een kogel om het leven is gekomen. Het incident lokte heel wat reacties uit. Gisteren riepen de rectoren van de Belgische universiteiten de premier op om het gezin van Mawda definitief te regulariseren zodat ze in België kunnen blijven.

Witte mars

Het ging om een stille mars. "Het is belangrijk om iedereen eraan te herinneren dat de steun van de burgers van dit land de ouders veel deugd doet. Hun enige wens is dat onze rouwstoet die dag ingetogen is, ver van het politieke discours en manifestaties", klinkt het op Facebook. Aan de deelnemers werd gevraagd zich in het wit te kleden, de kleur van de hoop.

De stoet vertrok aan het opvangcentrum Porte d'Ulysse in Haren waar de ouders van Mawda momenteel verblijven. Honderden mensen kwamen hun steun betuigen en stapten samen naar de multiconfessionele begraafplaats van Schaarbeek, waar Mawda om 14 uur begraven werd. Het meisje lag in een wit kistje en werd door het kerkhof gedragen, gevolgd door honderden mensen.

Witte rozen

Het werd een sobere plechtigheid op de multiconfessionele begraafplaats. De ouders wensen dat de mars ingetogen verliep, zonder toespraken of andere politieke boodschappen. Sommigen hadden een bloem bij, er waren veel witte rozen te zien. Tijdens de dienst in een kiosk nam de vader van Mawda kort het woord om de mensen te danken voor hun steun. Aan het einde van de plechtigheid lag het graf bezaaid met bloemen.

Op het einde waren er ook enkele toespraken. "We willen hier zijn om eer te betonen en ook steun te bieden aan de ouders, want die kunnen ze gebruiken. Een kind is het meest kostbare voor iedere ouder. Je bent gekoesterd en bemind, Mawda. (...) Jammer genoeg is het niet gelukt om je te beschermen tegen de gevaren van de wereld. (...) Wiens schuld het is, maakt nu niet uit", aldus de voorzitster van de Liga voor Mensenrechten, Kati Verstrepen.

"Dit had nooit mogen gebeuren. Het maakt ons kwaad en verdrietig. We dragen vandaag wit, kleur van de hoop. In de hoop dat werk gemaakt wordt van een asiel- en migratiebeleid waar elk kind centraal staat", zei kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen.

