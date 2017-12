VIDEO: 1.500 feestende brandweerlieden op weg naar Wachtebeke voor De Warmste Week Tom Vierendeels; Yannick De Spiegeleir

17u21

Bron: eigen berichtgeving 2897 Yannick De Spiegeleir . Niet minder dan 1.500 brandweermannen en 57 brandweerwagens zijn vanuit Lokeren vertrokken richting het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke. De brandweerlieden in Vlaanderen organiseren al enkele jaren hun eigen actie ‘Fire for Life’ om geld in te zamelen voor de Warmste Week.

“Dit jaar verkochten we rookmelders en sweaters”, zegt Patrick Stroobants, een van de initiatiefnemers. “De opbrengst schenken we aan de vzw Pinocchio”. Dat is een organisatie die kinderen en jongeren die slachtoffer zijn geworden van brandwonden ondersteunt en daarnaast ook het ziekenhuisverblijf zo aangenaam mogelijk maakt.

De leden van de brandweerzones uit Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg verzamelden 's ochtends in Opwijk voor een ontbijt, om nadien door te trekken naar het PIVO voor een middagmaal en een feestje. Alle Vlaamse brandweermannen en –vrouwen, 1.500 in totaal, verzamelden vervolgens in Lokeren, om vandaar in een colonne met 57 voertuigen richting Wachtebeke te trekken.

Het laatste deel richting domein Puyenbroeck, waar de Warmste Week doorgaat, doen ze te voet in de vorm van een fakkeltocht. Live op Studio Brussel zal dan het ingezamelde bedrag bekend gemaakt worden.

Tom Vierendeels Feestende brandweerlui maken zich op voor hun trip naar Wachtebeke.