Vicepremier Reynders: "Arco? Voor de verkiezingen wordt dat moeilijk" LVA

22 september 2018

05u35

Bron: Belga 1 Ook volgens vicepremier Didier Reynders (MR) is de kans klein dat er voor de parlementsverkiezingen van 2019 een oplossing komt voor de 800.000 Arco-coöperanten. Dat zegt hij zaterdag in een interview met De Standaard. In De Tijd benadrukt hij dan weer dat hij niet verwacht dat Belfius nog naar de beurs zal gaan in het voorjaar van 2019.

In de kranten benadrukt Reynders dat hij altijd al een tegenstander is geweest van de koppeling van de beursgang van Belfius aan een regeling voor de Arco-spaarders. "Maar dat was destijds nodig om een meerderheid te kunnen vormen", klinkt het.

En zelfs al zou de koppeling juridisch mogelijk zijn moeten we een correct moment vinden om een deel van Belfius van de hand te doen, aldus Reynders. "Stel dat we een oplossing voor Arco hebben, dan is het toch niet evident om nu met Belfius naar de markt te gaan? We willen toch een meerwaarde, denk ik. Ofwel kunnen we die twee samen doen, ofwel koppelen we beide dossiers toch los en reserveren we een bedrag."

Met die uitspraken zit Reynders niet op dezelfde lijn als CD&V-vicepremier Kris Peeters en premier Charles Michel (MR), die beiden geloven in een beursgang van Belfius in het voorjaar en dus een regeling voor de Arco-coöperanten. Reynders benadrukt evenwel dat de premier en minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) er alles aan gedaan hebben om tot een Arco-regeling te komen.

Volgens hem wilde alleen Europa niet mee. "Nochtans verklaarde de Belgische eurocommissaris (CD&V'ster Marianne Thyssen, red.) vier jaar geleden dat ze naar de Commissie trok om een oplossing voor Arco uit te werken. Maar tot nu heb ik van Europa veeleer negatieve dan positieve reacties gehoord."