Vias wil gsm's transmigranten laten tracken IB

24 november 2018

05u01

Bron: Belga 0 Om mensensmokkelaars efficiënter op te sporen, pleit veiligheidsinstituut Vias ervoor 'wifi-snuffelaars' in te zetten. Die zouden verdachte gsm's kunnen volgen via een code. Dat berichten De Standaard, de Gazet van Antwerpen en De Morgen vandaag.

Door verdachte patronen op strategische plekken kunnen mensensmokkelaars opgespeurd worden, zegt Maarten Swinnen van Vias in De Standaard. "Telefoons zijn het belangrijkste wapen van mensensmokkelaars. De 'wifi-snuffelaar' vormt het ideale hulpmiddel voor de politie om de smokkel aan te pakken, want nu dweilen ze met de kraan open."

Slimme geluidsdetectoren en sensoren

De woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zegt in De Morgen het voorstel verder te onderzoeken, in overleg met justitie. Jambon is ook vragende partij voor een ander voorstel van Vias, waarbij slimme geluidsdetectoren en sensoren aan vrachtwagens worden bevestigd. Die moeten meten wanneer transmigranten een vrachtwagen proberen binnen te dringen.