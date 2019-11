Vias: “Aantal dronken bestuurders in weeknachten ligt schrikbarend hoog” IB

19 november 2019

07u08

Bron: Belga 7 Het aantal bestuurders dat tijdens weeknachten positief blaast, ligt hoog, verontrustend hoog, zo stelt het Belgisch instituut voor de verkeersveiligheid Vias. Met 10,7% ligt het zelfs drie keer zo hoog als tien jaar geleden, zegt het verkeersinstituut dat sinds 2003 een driejaarlijkse nationale gedragsmeting uitvoert.

Om een representatief beeld te krijgen van rijden onder invloed van alcohol worden in heel het land willekeurig bestuurders aan een alcoholcontrole onderworpen door de politie. Dit gebeurt op alle mogelijke momenten van de dag en nacht. In totaal gaat het over een steekproef van meer dan 6.100 bestuurders die gecontroleerd werden door de lokale en federale politie.

Uit de meting blijkt dat er nooit eerder zo weinig bestuurders onder invloed van alcohol rondreden (1,9%). "De overgrote meerderheid van de bevolking heeft dus goed begrepen dat er gevaren zijn als je drinkt en rijdt", klinkt het bij Vias. "Een belangrijke kanttekening: hoewel het resultaat een dalende trend laat zien, die er ook was tijdens de vorige drie edities, is er op lange termijn slechts weinig progressie."

Uit de nieuwe meting blijkt dat gemiddeld dus 1,9% van de bestuurders in ons land rondrijdt met een alcoholpromillage dat hoger ligt dan de wettelijke limiet. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de metingen in 2003. Tijdens de vorige meting in 2015 bedroeg dat percentage nog 2,7%. "Maar op langere termijn is er nauwelijks een evolutie waar te nemen. In 2005 reden ongeveer 2,0% van de bestuurders rond wanneer ze te veel gedronken hadden. Maar er zijn dus grote verschillen tussen de verschillende momenten van de week", zo concludeert Vias.

Regionale verschillen

"Tijdens de weeknachten ligt het percentage bestuurders onder invloed op 10,7%, tijdens de weekendnachten zelfs op 12,6%. Dat is 9 keer meer dan in Nederland bijvoorbeeld", zo klinkt het. "De meest verontrustende vaststelling is dat tijdens de weeknachten het percentage positieve bestuurders 3 keer hoger ligt dan 10 jaar geleden."

Er zijn ook regionale verschillen: in Vlaanderen ligt het percentage bestuurders dat te veel gedronken heeft op 1,66%. In Wallonië rijdt gemiddeld 2,05% van de bestuurders rond als ze te veel gedronken hebben. Dat is in vergelijking met de laatste gedragsmeting uit 2015 wel een flinke verbetering. Toen reed in Wallonië nog 3,9% van de bestuurders onder invloed rond.

Gemiddeld rijdt 2,8% van de mannen rond met de wagen onder invloed van alcohol. Bij de vrouwen is dat 0,6%. "Dat hogere aandeel van de mannen is des te nadeliger voor de verkeersveiligheid omdat mannen ook vaker autorijden dan vrouwen", klinkt het nog.