Viaduct van Wilsele op E314 gaat weer open voor doorgaand verkeer TTR

31 augustus 2018

16u56

Bron: Belga 0 Het viaduct van Wilsele, een deelgemeente van Leuven, op de E314 gaat vanaf 5 september weer volledig open voor alle doorgaand verkeer. Dat meldt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Vlaams-Brabant vandaag.

Het AWV beëindigt in de nacht van 4 op 5 september de eerste fase van de grote onderhoudswerken aan het viaduct van Wilsele op de autoweg E314. Gedurende vijf maanden, van april tot augustus, werd een structureel onderhoud uitgevoerd.

Door een grondige sanering is de noordelijke kant van het viaduct opnieuw in perfecte staat. Het onderhoud maakt deel uit van het project van de spitsstrook Herent-Aarschot op de E314.

Het verkeer richting Brussel beschikt vanaf dinsdagochtend 6 uur weer over twee normale rijstroken. Ook de oprit Wilsele (nummer 20) richting Brussel gaat dan weer open. De aannemer neemt in de nacht van maandag op dinsdag de signalisatie en de zichtschermen weg.

Het verkeer richting Lummen kan weer over twee normale rijstroken vanaf woensdagochtend, eveneens om 6 uur. In de nacht van dinsdag op woensdag worden de laatste zaken van de werf verwijderd.

Het AWV start in 2019 de werken van de tweede fase met onder meer de bouw van een nieuwe brugpijler onder het viaduct. Die moet een verbreding van het viaduct mogelijk maken. In 2020 verplaatst Wegen en Verkeer de werken opnieuw naar de E314. Volgens de huidige planning starten vanaf 2021 de werken aan de spitsstrook.