Viaduct Herrmann Debroux gedeeltelijk afgesloten: schade aan betonstructuur 02u05

Bron: Belga 0 Photo News Brussel Het Brusselse viaduct Herrmann Debroux wordt vannacht gedeeltelijk afgesloten tussen het metrostation Beaulieu en de afslag naar de Waverse Steenweg en dit zeker tot woensdag. Wie Brussel wil binnenrijden, doet dit best via de Ring of Tervuren, meldt Brussel Mobiliteit.

Bij een inspectie in de nacht van donderdag op vrijdag is er namelijk schade aan de betonstructuur vastgesteld over een afstand van tien meter. Dit brengt stabiliteitsrisico's met zich mee, aldus Brussel Mobiliteit in een persbericht.



Deze ochtend zit Brussel Mobiliteit samen met de gemeente Oudergem en de plaatselijke politiezone om de situatie op te volgen.



Het beton wordt de komende dagen geanalyseerd maar de resultaten worden pas ten vroegste op woensdag verwacht. Tot dan blijft het deel van het viaduct afgesloten voor het verkeer. Het lokale verkeer aan Beaulieu zal tijdens sluiting omgeleid worden via Beaulieulaan en richting Oudergem via de Waversesteenweg.



Het viaduct van Hermann Debroux werd gebouwd in 1973 en verbindt Oudergem met de E411. Het is een van de drukste verkeersaders van de hoofdstad.