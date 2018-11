Viaduct Gentbrugge wordt woensdag opnieuw geïnspecteerd TTR

19 november 2018

14u55

Bron: Belga 0 Woensdag zullen de diensten van Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen de zone inspecteren waar vorige week een brokstuk ter grootte van een vuist van het E17-viaduct van Gentbrugge naar beneden viel.

Sinds vorige maand voert het Agentschap Wegen en Verkeer een aftikactie uit aan de onderkant van het viaduct, om potentieel loszittende betonstukken te verwijderen. "Wellicht is het gevallen brokstuk net losgekomen door de aftikactie", zegt een woordvoerster van Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen.

Een andere zone - dus niet waar het brokstuk viel - werd ook al twee jaar geleden eens afgetikt, en de nieuwe aftikactie leert dat er minder brokstukken loskomen dan voorheen. Niettemin is er het incident van vorig weekend geweest en dat zet de diensten ertoe aan om woensdag de zone nog eens grondig te controleren.

Een grondige sanering van het viaduct is pas gepland voor 2020 en 2021. Tot dan is er een actieplan van kracht dat voorziet dat de aftikacties vanaf nu jaarlijks uitgevoerd worden, er een grondige inspectie van de boven- en onderbouw komt in januari 2019 en er maandelijks een visuele inspectie gebeurt door een wegentoezichter, aldus nog de woordvoerster.