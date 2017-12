Viaduct E313 beschadigd: aanschuiven richting Antwerpen

Sander Bral

11u41

Bron: Eigen berichtgeving

Verkeerscentrum Het is filerijden op de E313.

De voegen van het viaduct van de E313 richting Antwerpen over het rondpunt in Wommelgem zijn beschadigd. Daardoor is het al een uur file rijden richting Antwerpen.