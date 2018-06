Veurne lacht met nieuw 'fietspad' van... 44 meter Gudrun Steen

27 juni 2018

15u40

In het dorp Beauvoorde (Veurne) is op Facebook commotie ontstaan over een fietspad van 44 meter. Het ligt net buiten de dorpskern richting Alveringem. “Dit is geen fietspad maar een uitwijkstrook”, verduidelijkt Els Seghers, VLM-woordvoerster. “In het dorp is er gemengd verkeer maar daarbuiten hebben we een dubbelrichtingsfietspad aangelegd aan de linkerzijde. Omdat fietsers dus moeten oversteken om daar te geraken werken we met een uitwijkstrook. Zo kunnen ze daar rustig stoppen en kijken vooraleer over te steken. We plaatsen nog borden en beveiligen dat punt extra zodat het duidelijk wordt dat het om een oversteekplaats gaat.” Het was een buurtbewoner die het filmpje op Facebook lanceerde. Daarop werd al smalend gewag gemaakt van ‘de 44 meter van Beauvoorde’. Het nieuwe fietspad van ruim zeven kilometer wordt zondag feestelijk geopend.

