Veto van Rusland en China tegen Belgische VN-resolutie over hulp aan Syrië kv

20 december 2019

21u26

Bron: Belga 0 Rusland en China hebben vandaag hun vetorecht gebruikt in de VN-Veiligheidsraad, om een compromisresolutie tegen te houden die België samen met Duitsland en Koeweit indiende. Die voorzag in de verderzetting van de levering van grensoverschrijdende humanitaire hulp vanuit Turkije en Irak aan miljoenen Syrische burgers.

Sinds 2014 kunnen de Verenigde Naties hulp sturen naar delen van Syrië die niet door president Bashar al-Assad gecontroleerd worden. Het gaat om vier grensovergangen in Jordanië, Irak en Turkije, die jaarlijks via een resolutie goedgekeurd worden. Maar dit jaar wilde Rusland enkel instemmen met twee Turkse posten, voor een half jaar. Om Rusland tegemoet te komen lieten Duitsland, Koeweit en ons land Jordanië vallen, en stelden ze twee Turkse en een Iraakse grensovergang voor.

Rusland en ook China zetten desondanks toch hun veto in, terwijl de andere 13 leden van de Veiligheidsraad voor stemden. Ruslands ontwerpresolutie kreeg maar vijf stemmen, en haalde het evenmin. België, Duitsland, Koeweit en Indonesië onthielden zich.



De Amerikaanse VN-ambassadrice noemde het veto van Rusland en China "roekeloos, onverantwoord en wreed", en zei dat de gevolgen "desastreus" zullen zijn. De Russische VN-ambassadeur vindt dat de schuld niet op zijn land moest geschoven worden. Hij zei dat de Syrische autoriteiten opnieuw de controle hebben over het grootste deel van het Syrische grondgebied, en de resolutie daardoor "achterhaald" is.

Het is de veertiende keer dat Rusland zijn vetomacht gebruikt tegen een resolutie over Syrië, sinds de start van het conflict in 2011. De toelating van de VN om grensoverschrijdende hulp te leveren vervalt op 10 januari, en tot dan kunnen de leden van de Veiligheidsraad nog proberen om tot een compromis te komen.