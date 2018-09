Vete bij Broeders van Liefde bereikt nieuw dieptepunt: overste beschuldigt medebroeders van miljoenendiefstal avh

29 september 2018

13u28

Bron: Belga 0 De vete bij de Broeders van Liefde, die in ons land twaalf psychiatrische centra uitbaten, heeft een nieuw dieptepunt bereikt. De generale overste van de de rooms-katholieke congregatie, de Vlaming René Stockman, beschuldigt zijn medebroeders van de diefstal van 1 miljoen euro, en sleept hen voor de rechter. De Belgische broeders hadden een private stichting opgericht, omdat ze bang zijn dat Stockman hen zal laten excommuniceren. Dat schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard vandaag.

De Belgische tak van de Broeders van Liefde is goed voor 60 procent van de psychiatrische bedden in ons land. In maart vorig jaar besloten de Broeders dat euthanasie bij ondraaglijk psychisch ­lijden in uitzonderlijke omstandigheden mogelijk moet zijn in hun ziekenhuizen. Voor René Stockman ­ - hun generale overste in Rome - is dat onbespreekbaar. Hij eiste dat de Belgische Broeders zouden inbinden en dreigde met hun verwijdering uit de congregatie.

Stockman heeft zijn medebroeders voor de rechter gedaagd. In de dagvaarding stelt hij dat tien broeders "meer dan een miljoen euro" van de Broeders van Liefde hebben overgebracht naar een private stichting, of van plan zijn dat te doen. Dat zou, volgens Stockman, neerkomen op "ontvreemding" van het vermogen van de kloostergemeenschap.

Het proces ging deze maand van start voor de burgerlijke rechtbank van Gent.