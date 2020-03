Exclusief voor abonnees Verzwijgen wie overtreding beging met jouw auto: tot 32.000 euro boete

Maar Brusselse verkeersrecidivist vrijgesproken



“Geen idee wie ik mijn autosleutel gaf” Bjorn Maeckelbergh

10 maart 2020

06u00

Bron: Eigen info 0 Een boete van 32.000 euro. Dat riskeert iedereen die niet wil verklappen wie er met zijn auto reed tijdens een overtreding. Ondanks deze recente wetsaanpassing sprak een rechter in Brussel een chauffeur vrij die veroordeeld werd omdat hij beweerde niet meer te weten aan wie hij zijn auto uitleende. “Te snel rijden, is iets totaal anders dan een naam verzwijgen”, oordeelde de rechter.

Bjorn Maeckelbergh

Er is een foto van de flitscamera in de bebouwde kom in Anderlecht: op 21 oktober 2017 reed even na middernacht een Mercedes A180 te snel over het kruispunt aan de Industrielaan. Gemeten snelheid: 96 kilometer per uur. Gecorrigeerd werd dat 90. Maar dat is nog altijd ver boven de maximumsnelheid van 50.

