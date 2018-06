Verzorgers Planckendael krijgen luid applaus van bezoekers Wannes Vansina

25 juni 2018

25 juni 2018

"Leve de verzorgers", klonk het deze middag uit een honderdtal kelen tijdens een steunmoment voor de medewerkers van Planckendael. Trouwe bezoeker en gids Benne Claassens had daartoe opgeroepen nadat de verzorgers bakken kritiek over zich heen kregen na het afschieten van ontsnapte leeuwin Rani. “Om hen een hart onder de riem te steken. Op die manier kunnen we laten zien dat wij achter hen staan en dat wij hen steunen. Dat de echte bezoekers van Planckendael trots zijn op Planckendael en de verzorgers”, zegt Claassens. De verzorgers kregen ook een knuffel en een ketting met een hartje om de hals.