Verzoening bij Partena nog ver weg: huishoudhulpen staken vanaf donderdag TTR

11 juni 2018

19u50

Bron: Belga 18 De vakbonden en de directie bij Partena hebben vanavond geen akkoord bereikt tijdens een verzoeningsvergadering. De huishoudhulpen gaan vanaf donderdag staken. Dat meldt Patrick Serlet van ABVV Algemene Centrale maandagavond. De directie zegt dat ze niet kan ingaan op de vraag van de bonden naar meer koopkracht.

De vakbonden bij Partena dienden vorige week een stakingsaanzegging in na een aanslepend sociaal conflict. Het sociaal overleg verloopt volgens de bonden al langer moeizaam. Vorig jaar rond deze periode was er ook al een sociaal conflict. De druppel die de emmer nu deed overlopen, is de ongelijke behandeling van de huishoudhulpen van Partena en die van het overgenomen dienstenchequebedrijf Solide Forta.

Vandaag vond een verzoeningsvergadering plaats, maar die leverde volgens Serlet niets op. "De arrogantie bij de directie van Partena blijft dezelfde. Er is zelfs geen begin van een voorstel op tafel gelegd. Daarom rest ons niets anders dan vanaf donderdag te staken", aldus Serlet.

"Geen enkele opening"

Volgens Wendy Buedts van ACV Voeding en Diensten hebben de vakbonden de verzoening alle kansen gegeven. "We waren hoopvol en wilden een signaal geven aan de directie dat we bereid waren tot een verzoening. Maar de directie kwam naar de verzoeningsvergadering zonder mandaat en gaf dus geen enkele opening. Bemiddelen was dus onmogelijk."

De staking gaat donderdag van start en is volgens Serlet en Buedts voor onbepaalde duur.

Sectorakkoord

De directie van Partena bevestigt vanavond dat beide partijen uit elkaar zijn gegaan zonder resultaat. "Wij kunnen niet ingaan op hun nieuwe vraag naar meer koopkracht. Wij moeten het wettelijk kader van het sectorakkoord respecteren. Dat werd in juni 2017 met de vakbonden overeengekomen voor het jaar 2017 en 2018 voor de hele dienstenchequesector. Een mogelijke lokale staking zet dit akkoord en toekomstige sectoronderhandelingen op de helling", meldt de directie maandagavond in een persbericht.

We zullen er alles aan doen om de hinder voor de klanten tot een minimum te beperken. Directie Partena

Volgens de directie staan de marges in de sector zwaar onder druk. "Er is geen bijkomende ruimte na de toepassing van het sectorakkoord en een verhoging van de maaltijdcheques die Partena gegeven heeft bovenop dit akkoord. We willen wel benadrukken dat sociaal overleg bij Partena prioritair is en blijft."

De directie benadrukt dat Partena een vzw is. "Wij keren dus geen winst uit aan aandeelhouders, maar investeren elke euro terug in het bedrijf om de continuïteit en de werkzekerheid op korte én lange termijn te garanderen."

De directie betreurt een eventuele staking. "We zullen er alles aan doen om de hinder voor de klanten tot een minimum te beperken."