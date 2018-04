Verzoening bij Lidl mislukt: staking gaat verder Jef Artois - Wim Naert

28 april 2018

00u11

Bron: VTM NIEUWS, Belga 89 Het verzoeningsoverleg tussen de Lidl-directie en de vakbonden is afgesprongen zonder akkoord. Dat bevestigen Johan Lippens, vakbondssecretaris van LBC-NVK, en Thomas Vanbiervliet van ACLVB. De staking gaat dus gewoon verder en ook morgen zullen er waarschijnlijk winkels gesloten blijven.

Voor het overleg was al duidelijk dat de standpunten van de bonden en de directie ver uit mekaar liggen. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) stuurde daarom een bemiddelaar om alle partijen op één lijn te krijgen, maar dat heeft dus niet gebaat. Het conflict zit muurvast.

Even klonk het dat beide partijen dicht bij een akkoord zaten om het sociaal conflict op te lossen. Maar de directie en de vakbonden zijn dan toch niet tot een akkoord gekomen en kort na middernacht sprong het overleg af.

De bonden zullen zaterdag een voorstel van de directie voorleggen aan hun achterban. Dat bevat onder meer een regeling waardoor in de komende zes maanden in elke winkel een extra voltijdse werknemer kan worden ingezet. Daarnaast zijn daarin ook een aantal thema's vastgelegd voor besprekingen over een nieuwe cao.

Werkdruk

Al voor de derde dag op rij houden heel wat filialen van supermarktketen Lidl de deuren dicht. Het personeel eist dat de directie de werkdruk doet zakken.