Verzoening bij De Lijn mislukt: dagenlange staking dreigt avh

07 mei 2018

14u14

Bron: Belga 11 De verzoeningspoging bij openbaarvervoermaatschappij De Lijn, onder leiding van een sociaal bemiddelaar, is vandaag mislukt. Dat zegt Jan Coolbrandt van de christelijke vakbond ACV-Transcom. Er is voorlopig geen nieuwe ontmoeting gepland tussen vakbonden en directie. De socialistische en liberale bond dreigen ermee om vanaf 17 mei enkele dagen het werk neer te leggen.

Het sociaal conflict houdt verband met het aangekondigde reorganisatieplan bij De Lijn. De directie wil snoeien in het aantal managementfuncties en bedienden. Op een totaal van 1.780 gaat het om 286 mensen, bevestigt het bedrijf. Ontslagen zijn niet gepland: de vervoersmaatschappij wil de herstructurering opvangen via (brug)pensioen en het niet vervangen van spontane vertrekkers. Daarnaast is de directie ook van plan om een aantal functies te centraliseren.

ACOD en ACLVB vinden dat de directie dat plan onvoldoende wil bijsturen en dienden vorige week een stakingsaanzegging in. Die gaat in op 17 mei tot en met 20 mei.

ACV-Transcom roept niet op tot staking en herhaalt dat standpunt vandaag. Nationaal secretaris Jan Coolbrandt: "Voor ons ligt er vandaag voldoende op tafel om te onderhandelen over de geplande reorganisatie, om de impact daarvan op het personeel zo klein mogelijk te houden."

Het wordt afwachten of er de volgende dagen een nieuw initiatief zal worden genomen om tot verzoening te komen.