Verzet tegen voorstel minder treinbegeleiders: “Veiligheid reiziger moet gegarandeerd worden” Redactie

21 oktober 2018

08u58

Bron: Het Nieuwsblad 0 Minder kaartjesknippers, variabele ticketprijzen en de mogelijke sluiting van stopplaatsen. Het beheerscontract van de NMBS schetst de toekomst van het Belgische spoor. Hoewel het beheerscontract nog niet is goedgekeurd, oogst het hier en daar al verzet.

Op de trein komt u straks minder vaak een conducteur tegen. De maatregel moet de efficiëntie van de NMBS verhogen. “Om tegemoet te komen aan het delicate evenwicht tussen economische dwang en mobiliteitsuitdaging, moet de NMBS een beroep kunnen doen op de werkwijze One Man Car”, stelt het beheerscontract. Vaksbondman Marc Lauwers (VSOA Spoor) reageert eerder sceptisch in Het Nieuwsblad. “Conducteurs doen meer dan alleen kaartjes knippen. Ze zorgen voor de veiligheid, stiptheid en doorstroom van informatie aan passagiers.” Ook TreinTramBus onderstreept dat er voldoende garantie moet zijn op veiligheid en dat zwartrijders geen kans mogen krijgen.

Maar ook politici zijn nog niet helemaal overtuigd van de beheersovereenkomst. “Hier is duidelijk niet goed over nagedacht”, aldus N-VA-Kamerlid Inez De Coninck aan Het Nieuwsblad. “Alleen de financiële rentabiliteit staat voorop, niet de passagiers. Je kan het one man car-principe niet invoeren zonder goed plan.” Volgens David Geerts (SP.A) is zelfs niet eens bewezen dat de maatregel wel kosten kan besparen.



De beheersovereenkomst is dus nog niet goedgekeurd. Als alles goed gaat, vallen de beslissingen volgende week op de ministerraad. Het vorige beheerscontract dateert al van 2008, onder toenmalig minister Inge Vervotte (CD&V). Het liep in 2012 af, maar door wissels binnen de regering en de spoortop werd de nieuwe versie steeds uitgesteld.