Verzekeringssector biedt ook mogelijkheid tot betalingsuitstel tijdens coronacrisis KVDS

26 maart 2020

16u16

Bron: Belga 2 Na de banksector, gaat ook de verzekeringssector een inspanning leveren om de negatieve impact van de coronacrisis te verzachten voor mensen die hierdoor in de financiële problemen komen. Sectororganisatie Assuralia bereikte daarover een akkoord, met de hulp van de Nationale Bank, de FSMA en de regering. De verzekeraars beloven de volgende maanden "soepel om te springen met klanten in nood en ervoor te zorgen dat ze blijvend beschermd worden".

Concreet worden voor particulieren zowel rentebetalingen als kapitaalaflossingen van hypothecaire kredieten die aangegaan zijn bij verzekeringsondernemingen opgeschort tot 30 september, als de verzekerde kan aantonen dat hij in financiële moeilijkheden is beland. Ook de betalingen van de premies voor de schuldsaldoverzekering kunnen tot dan worden opgeschort. Voor de premie van de brandverzekering kan eveneens uitstel worden verleend, maar alleen voor wie werkloos is geworden.

Oplossing

Voor alle andere verzekeringen waarvoor men problemen zou hebben met het betalen van de premie, wordt de verzekerde gevraagd rechtstreeks contact op te nemen met zijn verzekeraar of tussenpersoon om te kijken of er een oplossing kan gevonden worden.





Ook engageert de sector zich om de pensioen-, overlijdens-, invaliditeits- en hospitalisatiedekking van de groepsverzekeringen (aangegaan door de werkgever) voor personen die in tijdelijke werkloosheid belanden, zonder verder formaliteiten voort te zetten. De betaling van de betreffende premies door de werkgever wordt uitgesteld tot eind september. De betaling van de premies door de werknemers wordt kwijtgescholden.

Voor bedrijven geldt dat er voor een aantal verzekeringen (arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, ...) reeds de mogelijkheid bestaat om de premie achteraf aan te passen indien er sprake is van gereduceerde activiteit. Dat wordt automatisch in rekening gebracht. Daarbovenop kunnen ondernemingen die hun activiteiten moeten stilleggen zoals gevraagd door de overheid, voor alle premies die vervallen tussen 30 maart en 30 september, uitstel van betaling van hun premie verkrijgen in overleg met hun verzekeraar. Voor eventuele verdere maatregelen rond opschorting van contracten wordt bedrijven aangeraden rechtstreeks contact op te nemen met hun verzekeraar of makelaar.

Leningen

Ook voor leningen verstrekt aan bedrijven zullen de verzekeraars dezelfde voorwaarden toepassen als diegene die al werden afgesproken voor de banksector. Het gaat om een uitstel voor terugbetaling van kredieten (rente- en kapitaalaflossingen) tot 30 september.

Minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) is tevreden dat na de banksector nu ook de verzekeringssector bereid is om getroffen gezinnen en bedrijven meer financiële ademruimte te geven. Het akkoord van de verzekeraars weerspiegelt dat van de banksector van afgelopen weekend, klinkt het.

Minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) merkt op dat het er nu op aankomt om de schade aan onze economie te beperken en de koopkracht van de gezinnen te behouden. Belangrijk is dat bij het hernemen van de economie een snelle doorstart mogelijk is. "Het is dan ook goed dat in deze uitzonderlijke omstandigheden de verzekeringssector maatregelen neemt die maken dat de risico's waaraan bedrijven en privépersonen onderhevig zijn, gedekt blijven."

De Nationale Bank erkent dat de maatregelen die de verzekeringssector nu neemt er komen op een moment dat de sector zelf al de nadelen ondervindt van de onrust op de financiële markten. "De neerwaartse trend op de aandelenmarkten en de stijging van de spreads op de overheidsobligaties van diverse landen in de EU hebben immers reeds een negatieve impact op de prudentiële balans van de verzekeraars die typisch tegen marktwaarde genoteerd wordt. In die uitdagende context bedanken we Assuralia en haar leden voor dit initiatief.”

