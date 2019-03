Verzekeringsagent uit Pelt gebruikt beleggingsgeld van Axa-klanten om hoertjes in Saint-Tropez te betalen

Het ging om een bedrag van ongeveer 4 miljoen euro ADN

04 maart 2019

16u42

Bron: Belga 0 De Hasseltse correctionele rechtbank heeft vandaag twee broers uit Pelt wegens oplichting en verduistering veroordeeld tot 4 jaar cel en 2 jaar voorwaardelijk. De twee runden het Axa verzekerings- en beleggingskantoor ‘J & J nv’ in Pelt en gebruikten gelden van klanten, die bestemd waren om te beleggen, voor privédoeleinden. Het ging om een bedrag van ongeveer 4 miljoen euro.

Het gesjoemel binnen het kantoor kwam in 2014 aan het licht. Om de klanten te doen geloven dat hun centen in vastgoed en goud belegd waren, werden beleggingsbewijzen en andere documenten vervalst. In werkelijkheid gingen de broers er met het geld vandoor.

Saint-Tropez en Cannes

Zo maakte de oudste beklaagde (53) grote sier met Oost-Europese hoertjes op een boot in Saint-Tropez. Hij was ook vaste klant in hotel Martinez in Cannes. De oudste broer kreeg het merendeel van de tenlasteleggingen als bewezen verklaard in de schoenen geschoven. Zijn onmiddellijke aanhouding werd bevolen. De man is voortvluchtig en dat bemoeilijkte het onderzoek.



Het speelde qua straftoemeting ook in het voordeel van de jongere broer (47), want de rechtbank meende dat de redelijke termijn geschonden was. Het laatste verhoor van de jongste vond eind 2015 plaats, terwijl hij pas in 2017 voor de rechtbank kon verschijnen. Hij had bovendien nog een gunstig strafregister en had aan het onderzoek meegewerkt.

De beklaagde verklaarde op het proces dat zijn oudere broer toegang had tot het Axa-kantoor en daar ook op de computer werkte om documenten op te stellen.

Schadevergoeding van bijna 4 miljoen euro

De rechtbank omschreef de feiten als zeer ernstig. "Beklaagden hadden misbruik gemaakt van het vertrouwen dat klanten in hen stelden. Ze streefden louter de eigen verrijking na.”

De 53-jarige man werd veroordeeld tot 4 jaar cel, 600 euro boete en een beroepsverbod van 10 jaar. Zijn 47-jarige broer kreeg 2 jaar voorwaardelijk, 600 euro boete met uitstel en 10 jaar beroepsverbod. Aan verschillende burgerlijke partijen moet ook een schadevergoeding van in totaal 3.993.608 euro betaald worden. Axa kreeg telkens 1 euro toegewezen en in totaal 1.440 euro rechtsplegingsvergoeding.