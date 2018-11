Verzekering niet meer verplicht voor elektrische fietsen kg

24 november 2018

16u06

Bron: Belga 0 Elektrische rolstoelen, monowheels, elektrische fietsen en speed pedelecs zijn vanaf nu vrijgesteld van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen. Dat heeft de ministerraad gisteren beslist, meldt minister van Consumenten Kris Peeters.

Momenteel moet voor elk voertuig dat zich autonoom kan voortbewegen in principe een aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. Dat zorgt in de praktijk voor absurde situaties, zegt Peeters.



Zo moet voor elektrische rolstoelen of voor fietsen met een elektrische garageknop dezelfde verzekering worden afgesloten als voor een auto. Ook elektrische fietsen die zich kunnen voortbewegen zonder dat de gebruiker moet bijtrappen, moeten verzekerd worden om conform te zijn met de wet.

Tot 25 kilometer per uur

Deze maatregel moet daar verandering in brengen. Alle voertuigen met een maximale autonome snelheid van 25 kilometer per uur worden vrijgesteld van een aansprakelijkheidsverzekering. Elektrische rolstoelen, monowheels en fietsen met een boost-, launch-, garage-, walk-assist- of parkeerfunctie, zullen daardoor geen aansprakelijkheidsverzekering nodig hebben. Ook de meeste speed pedelecs genieten van de vrijstelling.



Wie slachtoffer is van een ongeval met een licht elektrisch voertuig, zal in de toekomst beroep kunnen doen op de familiale verzekering van de bestuurder die het ongeval heeft veroorzaakt.

Aanmoedigen

"Steeds meer mensen gebruiken elektrische fietsen en speed pedelecs als alternatief voor de auto. De vervoersmiddelen hebben het potentieel om de files te verkleinen en luchtvervuiling te doen verminderen. Omdat door hun lage snelheid het impactrisico bij ongevallen beperkt is, stellen we hen vrij van een aansprakelijkheidsverzekering. We willen met deze maatregel het gebruik van deze lichte elektrische voertuigen, verder aanmoedigen", aldus nog minister Peeters.