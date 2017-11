Verwoestende villabrand in Brugge wellicht werk van krakers Bart Boterman

22u40 6 Jan Van Maele De villa werd volledig verwoest In de Malehoek in Sint-Kruis woedt op dit moment een allesverwoestende brand in een leegstaande koloniale villa. Hoe het vuur is ontstaan, is nog onduidelijk.

Pas toen de vlammen al uit het dak sloegen, werd het inferno opgemerkt. De brandweer van Brugge kon de situatie niet meester en riep meteen versterking van posten Oostkamp en De Haan in. Post Oostende kwam met extra perslucht. De rode vuurgloed en de enorme rookpluim waren van kilometers ver te zien.

Wellicht is de brand het gevolg van krakers, gezien het al sinds 2005 leeg staat en er geen gas- of elektriciteitsaansluiting is. "Ik heb de laatste jaren al dertig keer de politie gebeld om te zeggen dat er mensen aanwezig waren in het huis. Alle inboedel is al geplunderd geweest", vertelt Michel Memery, echtgenoot van een mede-eigenares, die op 100 meter afstand woont.

De villa, gebouwd in 1934, is namelijk een gedeelde eigendom van de familie Coppieters. De brandweer had nog de hele nacht werk om het vuur te blussen. Het gebouw is volledig verwoest.

