Verwoestende brand legt Kringloopwinkel in Zedelgem in de as Mathias Mariën

22u23

Bron: eigen berichtgeving 18 Mathias Mariën Een zware brand heeft deze avond het volledige gebouw van Kringloopwinkel 't Rad in Zedelgem in de as gelegd. Het vuur ontstond even na 20 uur en zorgde meteen voor een vlammenzee.

De ravage is enorm. Verschillende brandweerkorpsen zijn nog de volledige avond bezig met nablussen. "Er raakte niemand gewond. De brandweer kan het pand enkel gecontroleerd laten uitbranden", zegt burgemeester Annick Vermeulen (CD&V-Nieuw).

Het was een verwoestende brand die even na 20 uur uitbrak langs de Torhoutsesteenweg. Volgens buurtbewoners sloegen de vlammen nog voor de aankomst van de hulpdiensten door het dak. Operationeel manager Serge Geloen is persoonlijk ter plaatse.



"De winkel sloot zoals steeds om 17.30 uur de deuren. Op dit moment is het nog veel te vroeg om conclusies te trekken. Vast staat dat de schade enorm is. Verder onderzoek zal de komende dagen meer duidelijkheid moeten brengen. Het lijkt er wel sterk op dat het volledige gebouw, toch zo'n 1.200 vierkante meter, volledig verwoest is", aldus Serge.



Ook een aanpalende schrijnwerkerij liep schade op.