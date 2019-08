Verwoestende brand in Beringen roept pijnlijke herinneringen op aan andere dodelijke drama’s AW

12 augustus 2019

12u01 0 Afgelopen weekend gebeurde het ondenkbare voor het brandweerkorps van Beringen. “Een zwarte dag voor de geschiedenisboeken van Beringen”, zo noemde burgemeester Thomas Vints (CD&V) het. Bij een brand in een verlaten gebouw lieten twee brandweerlui het leven. En dat roept pijnlijke herinneringen op in de rest van het land, waar andere brandweerlui afscheid moesten nemen van collega’s die stierven tijdens bluswerken.

In Beringen ontstond er zondag rond twee uur ’s nachts een brand in een verlaten winkelpand op de Koolmijnlaan. Naar gewoonte werden de brandweerlieden van wacht opgetrommeld, waaronder Chris Medo (42) en Benni Smulders (37). Het was niet de eerste keer dat er een brand uitbrak in dat bewuste gebouw, maar nooit eerder ging het om zo’n grote brand. De twee slachtoffers werden verrast door een gevreesde flashover waarna het gebouw gedeeltelijk instortte.



De verslagenheid bij het brandweerkorps is groot. En de rest van het land leeft mee - in het bijzonder de brandweerlui die eveneens collega’s verloren in het verleden. Tenslotte kan je zo'n trauma “jaren meedragen" volgens brandweerpsycholoog Erik De Soir.

Gellingen

Een van de meest recente en dodelijkste rampen was de gasexplosie in Gellingen waarbij 24 mensen waaronder vijf brandweerlui, het leven lieten. Op 30 juli 2004 was er een gaslek ontdekt op een industrieterrein in Gellingen in Henegouwen. De brandweer werd opgetrommeld, maar kon het lek niet meteen vinden. Er volgde een ontploffing die van kilometers ver te voelen was, daarna een ware inferno. “De hel”, aldus een agent die de ramp overleefde. In totaal stierven er vijf brandweermannen van het korps van Aat. Onder andere de vader van brandweerman Julien Pettiaux. “Toen ik terugkeerde naar de kazerne zag ik zijn schoenen… Ik heb ze meegenomen”, vertelde hij later in tranen tijdens de reportagereeks Lotgenoten. “Eenmaal thuis liet ik de garagepoort open en zette ik zijn schoenen klaar voor hem. Maar hij is nooit teruggekeerd.”



(Lees verder onder de video)

Ukkel

Ook de brandweerlui van Ukkel moesten nog niet zo lang geleden afscheid nemen van twee collega’s: sergeant Patrick Batselier (35) en korporaal Alain Tacqueniere (55). Op 30 augustus 2008 brak er daar een zware uitslaande brand uit in een oud sportcomplex. Net zoals in Beringen werden de brandweerlui verrast door een flashover. De twee slachtoffers werden onmiddellijk gedood.



Later bleek de brand veroorzaakt te zijn door twee minderjarige jongens van 13 en 17 jaar oud. Zij hadden lege verfspuitbussen in brand gestoken, en dat was al snel uit de hand gelopen. Een dag later hebben de tieners zich zelf aangemeld bij de politie.

Leuven

Graven we iets verder in het verleden, denken we terug aan de dodelijke explosie in het pand waar nu Dagelijkse Kost van Jeroen Meus opgenomen wordt. Inmiddels 28 jaar geleden, in de nacht van 2 op 3 februari 1991 brak er een zware brand uit in de Schrijnmakersstraat in Leuven. Dertien collega’s rukten uit, slechts elf brandweerlui keerden terug.



LEES OOK: “Uitrukken naar brand was nooit nog hetzelfde”



Nadat Jos Hoeckx (54) en Dany Vanderwegen (32) naar de eerste verdieping waren vertrokken om daar de ruimtes te controleren, volgde een explosie. “Even later kwam er zwarte rook uit de ramen op de eerste verdieping. En uitslaande vlammen… Op dat moment beseften we dat onze collega’s daar op verkenning waren”, vertelde brandweerman Jos Lambrechts 25 jaar later. “We hebben er alles aan gedaan om Jos en Dany te redden, maar de hitte was niet te bestrijden.”

Brussel

Om tenslotte te eindigen met de bomaanslagen op NAVO-pijpleidingen in Brussel (1985), waarbij twee brandweermannen om het leven kwamen. Verantwoordelijk voor die aanslagen waren Pierre Carette en Bertrand Sassoye, de voormalige kopstukken van de linkse terreurbeweging CCC (Cellules Communistes Combattantes). Carette noemde de dood van de twee brandweermannen later een “accident de parcours”, en schoof de verantwoordelijkheid in de schoenen van de toenmalige rijkswacht. Die hadden de mannen niet tijdig verwittigd. Omdat de CCC dodelijke slachtoffers wilde voorkomen, verwittigde de groep de autoriteiten immers alvorens de aanslag te plegen.