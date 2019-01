Verwarring troef rond Verloren Maandag: is het nu vandaag of volgende week?



Joeri Vlemings

07 januari 2019

13u20 0 Vooral Antwerpenaren houden nog altijd vast aan de traditie van Verloren Maandag. Dan smullen ze van worstenbroden en appelbollen. Maar wanneer valt die maandag precies dit jaar: vandaag, of toch pas volgende week?

De makkelijkste oplossing: vier Verloren Maandag gewoon twee weken op rij. De bakkers houden daar zelf alvast rekening mee en bieden zowel vandaag als volgende week maandag worstenbroden en appelbollen aan.

De Vlaamse Bakkerijfederatie koos officieel voor vandaag, 7 januari. Een slimme zet, want wie pas volgende maandag als ‘verloren’ beschouwt, zal dan nog altijd zonder problemen aan het lekkers geraken. En nóg beter: je kan ook gewoon twee keer langs gaan bij de warme bakker.

Driekoningen op zondag

Waar komt de verwarring vandaan? In de volksmond valt Verloren Maandag na het feest van Driekoningen, dat elk jaar gevierd wordt op 6 januari. Dat was gisteren en dus is het vandaag Verloren Maandag. Toch valt Verloren Maandag officieel op 14 januari dit jaar. Dat komt omdat er volgens de traditie in de provincie Antwerpen tussen Driekoningen en Verloren Maandag ook nog een zondag moet zitten. Vorig jaar was het op zaterdag Driekoningen en volgde daarop een zondag, waarna het Verloren Maandag was op 8 januari. Maar nu, in 2019, is de eerstvolgende zondag na Driekoningen die van 13 januari en is het - officieel - daarom pas volgende maandag appelbollen- en worstenbrodenfeest.

Al zegt een ander volksgebruik dan weer dat het wel degelijk gewoon om de eerstvolgende maandag na Driekoningen gaat, vandaag dus. Kortom: de klant is de enige koning en dus kies je zelf maar dit jaar. In 2020 kan dat niet, want dan is het sowieso op 13 januari Verloren Maandag. In 2030 kan de discussie weer helemaal losbarsten.

Onenigheid over oorsprong

Over de oorsprong van de traditie van Verloren of Verzworen Maandag bestaan trouwens ook verschillende versies. De ‘verloren’ zou al sinds de middeleeuwen slaan op het feit dat er die maandag niet gewerkt werd, omdat sommige ambtenaren die dag hun eed zouden afgelegd hebben - vandaar ‘verzworen’. Dat ging vooral gepaard met feesten, eten en drinken, en niet met arbeid. Om een en ander betaalbaar te houden voor de stad voorzag die goedkope worstenbroodjes. Die Verzworen Maandag was wel niet de enige in het jaar.

Anderen hebben het over een gelijkaardig feest op een ‘verloren’ dag, maar dan tijdens het nieuwjaarsfeest van de gilden in de 18de eeuw. Zout doet drinken en daarom zouden de herbergen hun feestvierende klanten worstenbroden aangeboden hebben.

Havenarbeiders

Nog andere bronnen verwijzen dan weer naar de Antwerpse havenarbeiders. Op Driekoningen gingen zij zo zwaar op zwier dat hun op zondag uitbetaalde loon al meteen opgesoupeerd was. Maandag moesten ze dan maar van hun vrouwen goedkoop eten zoeken. Daar zorgden de uitgekookte slagers voor, met worstenbroden. Of: het waren de natiebazen die hun personeel de eerste zondag na Driekoningen trakteerden met drank en daar hoorden onverkoopbaar vlees en brood bij: verloren brood.

De appelbollen kwamen er in elk geval pas later bij als zoete lekkernij.