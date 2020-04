Verwarring troef: je lief bezoeken is “strikt genomen niet verboden”, maar “politie kan beslissen te beboeten” LH

30 april 2020

11u21

Bron: Twitter 0 “Wanneer mag mijn lief uit Knokke mij komen bezoeken?” Met die vraag richtte een vrouw uit het Antwerpse Schilde zich op Twitter tot de FOD Volksgezondheid. Het antwoord maakte haar niet veel wijzer.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Mag ik nog naar mijn lief? Het is een vraag die al wekenlang voor onduidelijkheid zorgt, en meer bepaald of zo’n bezoekje tot een boete kan leiden. “Als uw lief aan de andere kant van het land woont, dan is dat natuurlijk een groter probleem, dan wanneer die in dezelfde gemeente of een andere plaats woont. Maar in wezen, mag het”, zei Vlaams minister-president Jan Jambon eind vorige maand bij VTM Nieuws.

Het crisiscentrum benadrukte dat het beter is om elkaar niet te zien, maar het maakt een uitzondering voor partners “die al jaren een vaste relatie hebben en die beiden met dezelfde mensen in contact komen”. Helemaal uit den boze zijn echter bezoekjes van pubers aan hun liefjes omdat die grote sociale cirkels hebben.

“Je partner bezoeken is niet verboden, maar je verhoogt er wel de kans mee dat je hierdoor zelf drager wordt van het virus of dit doorgeeft aan iemand uit je omgeving”, waarschuwde de FOD Volksgezondheid de vrouw in eerste instantie na een vraag op Twitter. In een volgend antwoord wees de overheidsdienst erop dat “de politie altijd beslist of ze al dan niet beboeten”, maar dat een bezoek aan haar vriend “strikt genomen” “echter niet verboden” is.

Michelle, we begrijpen dat een relatie op afstand niet gemakkelijk is tijdens deze periode. Je partner bezoeken is niet verboden, maar je verhoogt er wel de kans mee dat je hierdoor zelf drager wordt van het virus of dit doorgeeft aan iemand uit je omgeving. FOD Volksgezondheid(@ be_gezondheid) link

Die laatste verwarrende tweet zorgt dan ook voor consternatie bij veel Twitteraars. “Dus, ook al is het niet verboden, de politie kan nog steeds besluiten om te beboeten?”, reageert iemand. “Als het niet verboden is, leg me dan eens uit waarom er beboet mag worden”, zegt een andere Twitteraar. De politie moet je met andere woorden op je woord geloven. Doen ze dat niet, dan kan je een boete krijgen. Die vaagheid blijkt veel mensen te frustreren. “Hoe kan je beboeten als iets niet verboden is? Is willekeur de nieuwe regel?”, klinkt het verder nog.

Wacht. Het is niet verboden maar ze kunnen wél beboeten? Meent u dat nu? Bart De Meulenaer(@ BartDeMeulenaer) link

Ook voormalig Kamerlid en hoogleraar Hendrik Vuye haalde uit. “Wel dit is een politiestaat”, schreef hij. De FOD Volksgezondheid gaf daarop toe dat het antwoord juridisch gezien niet klopt. “Onze collega bedoelde uiteraard dat de burger de essentialiteit van zijn/haar reis moet aantonen. Wat betreft bezoek aan partner is dit alvast zwart/wit opgenomen id wetgeving.”

Dag Hendrik, niet al onze collega's zijn jurist. Juridisch gezien klopt dit antwoord idd niet. Onze collega bedoelde uiteraard dat een burger de essentialiteit van zijn/haar reis moet aantonen. Voor wat betreft bezoek aan partner is dit alvast zwart/wit opgenomen id wetgeving. FOD Volksgezondheid(@ be_gezondheid) link