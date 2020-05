Verwarring aan grenzen: Belgen mogen Frankrijk niet binnen voor familiebezoek en winkelen, burgemeester van Sluis reageert verrast LH

30 mei 2020

16u30

Bron: RTL, VRT NWS, Belga 248 Onze regering laat sinds vandaag familiebezoeken en winkelen in onze buurlanden weer toe. De toelating geldt echter niet voor Frankrijk, waar alleen essentiële verplaatsingen zijn toegestaan, meldt Buitenlandse Zaken. Door de situatie werden heel wat Belgen teruggestuurd aan de Frans-Belgische grens. Toch werd ook in Nederland verrast gereageerd op de Belgische aankondiging.



Niet alleen familiebezoeken over de grens zijn vanaf vandaag weer toegelaten, ook winkelen over de grens mag weer. Dat blijkt uit de recentste publicatie van het Staatsblad van deze morgen. Die versoepeling is genomen uit praktisch oogpunt voor mensen die in de grensstreek wonen, verduidelijkte het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V).

Er werd ons verteld dat we onze familie in Frankrijk kunnen zien, maar aan de grens worden we teruggestuurd Belg die grens met Frankrijk wilde oversteken

Lezers meldden eerder vandaag aan RTL dat ze de grens toch niet over mogen en dat Franse agenten kwaad reageren als ze hen erover aanspreken. “Mijn man nam contact op met de gendarmerie in Frankrijk. De agent reageerde boos omdat het al de zoveelste oproep was over het onderwerp", klonk het. “Er werd ons verteld dat we onze familie in Frankrijk kunnen zien, maar aan de grens worden we teruggestuurd omdat ze tot 15 juni nog gesloten zijn”, aldus iemand anders.

135 euro boete

De gendarmerie van de grensgemeente Maubeuge bevestigde daarop dat Frankrijk de oversteek nog niet toestaat. “Deze verplaatsingen worden niet goedgekeurd door de Franse politie. Wie het toch doet, riskeert een boete van 135 euro. Bij recidive kunnen we overgaan tot arrestaties.” Ook een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Frankrijk zei dat het land nog geen Belgen toelaat op zijn grondgebied. “Zoals we altijd gezegd hebben: onze grenzen heropenen niet voor 15 juni.”

Buitenlandse Zaken preciseert nu ook dat de nieuwe regel niet geldt voor verplaatsingen naar Frankrijk. In Frankrijk zijn nog steeds alleen essentiële verplaatsingen toegestaan en is het noodzakelijk om een certificaat voor internationale reizen te hebben. Het is wél mogelijk om naar Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg of Nederland te gaan om familie te bezoeken of te gaan winkelen.

“Belgen zijn goed in verrassingstactiek”

Toch reageren ze ook in Nederland verrast op de aankondiging. “In maart ging de grens plots dicht zonder enig overleg, en nu worden we weer verrast”, reageert Marga Vermue, burgemeester van de Nederlandse Sluis, bij VRT NWS. Vermue zegt ook dat ze niet officieel op de hoogte gebracht is van het Ministerieel Besluit dat in het Staatsblad is gepubliceerd. “Belgen zijn goed in verrassingstactiek”, merkte Vermue nog op.

“Ik denk dat de Belgische burgemeesters net zo verrast waren, er is geen overleg over geweest”, legt ze uit bij de lokale Zeeuwse krant Provinciale Zeeuwse Courant. “We hadden dit natuurlijk liever van tevoren geweten om te kijken of we extra maatregelen moesten nemen of niet. Daar is het nu ontzettend kort dag voor.”

Belgen zijn goed in verrassingstactieken. Eerst ineens de grens op slot, nu kennelijk ineens open?

Burgemeester Jan-Frans Mulder van Hulst zit op dezelfde lijn. “Wij waren voorbereid op 8 juni, de datum die lang werd genoemd voor het heropenen van de grenzen”, liet hij optekenen. “We zullen vanaf nu goed monitoren hoeveel Belgische auto’s Hulst binnen willen komen via de bekendste toegangswegen, zoals aan de grens bij Kapellebrug. Als we zien dat het te druk wordt, zullen we toch Belgen gaan terugsturen.”