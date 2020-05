Verwarring aan grenzen: Belgen mogen Frankrijk niet binnen voor familiebezoek en winkelen, burgemeester van Sluis reageert verrast LH

Bron: RTL, VRT NWS 24 Onze regering laat sinds vandaag familiebezoeken en winkelen in onze buurlanden weer toe, maar Frankrijk denkt daar nog altijd anders over. Aan RTL laat het ministerie van Binnenlandse Zaken in Frankrijk weten dat de grens niet voor 15 juni opent. Door de situatie werden heel wat Belgen teruggestuurd aan de Frans-Belgische grens. Ook in Nederland wordt verrast gereageerd op de Belgische aankondiging.

Niet alleen familiebezoeken over de grens zijn vanaf vandaag weer toegelaten, ook winkelen over de grens mag weer. Dat blijkt uit de recentste publicatie van het Staatsblad van deze morgen. Die versoepeling is genomen uit praktisch oogpunt voor mensen die in de grensstreek wonen, verduidelijkte het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V).

Er werd ons verteld dat we onze familie in Frankrijk kunnen zien, maar aan de grens worden we teruggestuurd Belg die grens met Frankrijk wilde oversteken

Lezers meldden echter vandaag aan RTL dat ze de grens toch niet over mogen en dat Franse agenten kwaad reageren als ze hen erover aanspreken. “Mijn man nam contact op met de gendarmerie in Frankrijk. De agent reageerde boos omdat het al de zoveelste oproep was over het onderwerp", klonk het. “Er werd ons verteld dat we onze familie in Frankrijk kunnen zien, maar aan de grens worden we teruggestuurd omdat ze tot 15 juni nog gesloten zijn”, aldus iemand anders.

135 euro boete

RTL contacteerde de gendarmerie van de gemeente Maubeuge, aan de grens met België, en daar werd bevestigd dat Frankrijk de oversteek nog niet toestaat. “Deze verplaatsingen worden niet goedgekeurd door de Franse politie. Wie het toch doet, riskeert een boete van 135 euro. Bij recidive kunnen we overgaan tot arrestaties.”



Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Frankrijk bevestigt bij RTL dat het land nog geen Belgen toelaat op zijn grondgebied. “Zoals we altijd gezegd hebben: onze grenzen heropenen niet voor 15 juni. De Belgen hebben hun grens wél opengesteld, maar Frankrijk heeft zijn grenzen nog niet geopend.”

“Belgen zijn goed in verrassingstactiek”

Ook in Nederland reageren ze verrast op de aankondiging. “In maart ging de grens plots dicht zonder enig overleg, en nu worden we weer verrast”, reageert Marga Vermue, burgemeester van de Nederlandse Sluis, bij VRT NWS. Vermue zegt ook dat ze niet officieel op de hoogte gebracht is van het Ministerieel Besluit dat in het Staatsblad is gepubliceerd. “Dit is geen goed voorbeeld van tijdige communicatie”, aldus de burgemeester nog, die nu spoedberaad gaat houden over de situatie.