Verwarde man kruipt op dak van flatgebouw en gooit dakpannen naar beneden Kristof Pieters

27 maart 2018

15u24

Bron: Eigen berichtgeving 6 Er was vanochtend flink wat opschudding aan het kruispunt Vijfstraten in Sint-Niklaas. Een verwarde man was op het dak van een vier verdiepingen tellend flatgebouw gekropen. Hij zat op de schoorsteen en gooide dakpannen naar beneden.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Omdat de motieven aanvankelijk onduidelijk waren, ontplooide de brandweer een springkussen. Agenten probeerden via aanpalende terrassen op de man in te praten. Uiteindelijk verschafte hij zich toegang tot het gebouw door een aantal dakpannen weg te nemen en een gat in het dak te maken. Binnen kon de politie en de spoedarts de man overmeesteren. Het gaat om een 27-jarige man uit Sint-Niklaas met een zware problematiek van drugsverslaving. Hij is goed gekend bij de politie. Vermoedelijk zal hij gecolloqueerd worden.

