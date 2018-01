Verwarde jongeman in Wuustwezel is geïdentificeerd

Bron: Parket Antwerpen

Eerder vandaag riepen politie en parket de hulp in van de bevolking om de identiteit te achterhalen van een verwarde man. Hij werd gisteren rond het middaguur aangetroffen op de Kampweg in Wuustwezel en kon zijn eigen naam of afkomst niet meer herinneren. Intussen is de man geïdentificeerd.