Vervroegde Nationale Veiligheidsraad met nieuwe gezichten: Van Ranst én twee gouverneurs ook aanwezig LH

27 juli 2020

10u47

Bron: Belga 66 Politici en experten buigen zich deze ochtend in een vervroegde Nationale Veiligheidsraad over nieuwe verstrengde veiligheidsmaatregelen om het stijgend aantal besmettingen in België tegen te gaan. Viroloog Marc Van Ranst vervangt GEES-voorzitster Erika Vlieghe op deze zitting van de Nationale Veiligheidsraad, want zij zou op vakantie zijn. Vlieghe botste vorige week nog met de politiek en kondigde aan niet meer naar de Veiligheidsraden te willen komen. Ook twee provinciegouverneurs schuiven mee aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De politici en experten verzamelen opnieuw in het Egmontpaleis in Brussel voor een zoveelste Nationale Veiligheidsraad, maar in tegenstelling tot de vorige keren gaf nu geen enkele politici voorafgaand commentaar. Een teken dat het vandaag een erg belangrijke Nationale Veiligheidsraad is, zoals viroloog Marc Van Ranst zondag al aangaf.

Van Ranst vervangt overigens GEES-voorzitster Erika Vlieghe, die vorige week botste met de politiek en aangaf niet meer aanwezig te zullen zijn op de vergaderingen en de voorbereidingen ervan. Aanleiding was een incident met Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). Jambon suggereerde toen dat Vlieghe akkoord ging om het aantal toegestane nauwe contacten op vijftien mensen te houden, zoals de Nationale Veiligheidsraad besliste, terwijl dat volgens de infectiologe niet zo was. Volgens minister van Justitie Koen Geens (CD&V) is Vlieghe “op vakantie”.



De hoofdmoot van wat vandaag op tafel ligt, is net het verkleinen van die contactbubbel. Daarnaast liggen er nog verschillende andere acties op tafel. Zo gaat het aantal contacten tijdens het shoppen waarschijnlijk omlaag, door mensen opnieuw op te roepen alleen naar de winkel te gaan. Een verhoging van het aantal vierkante meters per klant zou niet aan de orde zijn. Een nieuwe beperking op evenementen en een uitbreiding van de mondmaskerplicht komt eveneens aan bod op deze vervroegde Nationale Veiligheidsraad.

De gouverneurs van Antwerpen (Cathy Berx, CD&V) en West-Vlaanderen zijn ook uitgenodigd op de Veiligheidsraad. “Ik ga luisteren welke maatregelen er worden voorgesteld en ook naar voor brengen wat mijn burgemeesters willen”, zegt Anne Martens (CD&V), waarnemend gouverneur van West-Vlaanderen. “Verschillende gemeenten hebben gevraagd om de bubbel te verkleinen naar tien personen.”

Daarnaast wacht Anne Martens op een draaiboek voor ingrijpen op lokaal niveau. “Wij zouden graag objectieve instrumenten hebben, die zeggen welke maatregelen verantwoord zijn in welke situatie”, zegt ze.

Lees ook:

Waarom komt Veiligheidsraad vandaag al bijeen? Druk van alle kanten, maar ‘superverspreiders’ geven doorslag (+)

Biostatisticus Geert Molenberghs somt op waar maatregelen nodig zijn: “We moeten écht minder volk zien” (+)