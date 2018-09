Vervoort: "Akkoord over Brusselse Ring zit er niet meer in" jv

05 september 2018

09u02

Bron: belga 0 De Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS) houdt zich sterk dat er nog nooit eerder zoveel investeringen in de Brusselse mobiliteit zijn geweest. Die moeten echter gepaard gaan met een mentaliteitswijziging, zegt hij in interviews met De Standaard en Le Soir. Een akkoord over de Ring is volgens hem voor de verkiezingen niet meer mogelijk.

"Nooit eerder is er zoveel geïnvesteerd in mobiliteit", zegt Vervoort in De Standaard. "We komen terug uit vakantie en stellen vast dat alles níét platligt, ondanks de sluiting van de tunnels en alle andere werven. Er is dag en nacht gewerkt, er is fors geïnvesteerd. Dat was nodig, maar het lost de problemen niet op. Iedereen weet: 10 procent minder auto's is 40 procent minder files."

Er moet dan ook een mentaliteitswijziging komen: "We willen dat alle vervoersmiddelen complementair zijn en hun juiste plaats hebben in de stad. Mensen moeten genoeg alternatieven hebben om zich te verplaatsen."

De Brusselse minister-president kwam ook terug op het Ringdossier. "Kijk, we willen praten over een optimalisering van de Ring , maar wel als co-constructeurs van het project en we willen niet voor voldongen feiten worden geplaatst", zegt hij. "De impact op de Brusselaar is heel groot. Als je dan als Vlaanderen cavalier seul speelt, ­creëer je uiteraard direct spanningen." De optimalisering startte deze zomer op initiatief van Vlaams minister Ben Weyts (N-VA).

Bovendien is het met de nakende verkiezingen een slecht moment: "Een akkoord over de Ring zit er nu niet meer in", zegt Vervoort nog in De Standaard.