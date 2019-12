Verviers opgeschrikt door nachtelijke explosie kv

01 december 2019

06u21

Bron: Belga 1 In Verviers heeft zich vanochtend rond 4.30 uur een ontploffing voorgedaan in een gebouw op de place du Martyr. Dat meldt de lokale hulpverleningszone (Vesdre-Hoëgne & Plateau). Een gasfles die vuur vatte, veroorzaakte de explosie.

Er vielen geen slachtoffers, maar de materiële schade is aanzienlijk. Tijdens de noodoproep werden twee ontploffingen gemeld in het gebouw waar vroeger het café ‘Au Globe’ gevestigd was. “Alleen het gebouw waar de explosies zich voordeden, is geraakt”, zegt Grégoire.

“De materiële schade is groot, maar de structuur van het pand is niet geraakt.” Een brandende gasfles lag aan de oorzaak van de ontploffing.