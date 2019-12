Vervangingspremie voor kachels wordt alweer afgevoerd ADN

18 december 2019

17u25

Bron: Belga 12 Het zijn de laatste dagen voor wie al op een premie hoopt bij de vervanging van zijn oude kachel op steenkool of hout door een nieuwe, minder vervuilende gaskachel. De premie werd in februari geactiveerd, maar verdwijnt eind dit jaar alweer. "Ze is weinig effectief", aldus Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA).

"We schaffen de vervangingspremie voor kachels af", zo stond al in het Vlaams regeerakkoord. Dat gebeurt eind dit jaar, bevestigt Vlaams minister Demir nu. "Premieaanvragen onder de huidige regeling kunnen nog ingediend worden tot 31 december 2019", zo staat in het antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V). De premie bedraagt tot 250 euro, of tot 1.000 euro voor kwetsbare personen en personen met lage inkomens.

Volgens Demir was de premie geen succes. Er kwamen tot nu toe maar 501 aanvragen binnen, terwijl er gemikt werd op ongeveer 3.000 vervangingen per jaar van oude, vervuilende kachels. "We kunnen dus niet van een succes spreken", aldus Demir. Bovendien, zo voegt ze toe, was de premie bestemd voor vervanging door gashaarden. "En daarmee werd het gebruik van fossiele brandstof gestimuleerd.”



Demir benadrukt dat ze actief blijft inzetten op de uitfasering van oude en vervuilende kachels en open haarden. Ze verwijst daarvoor naar de "green deal" huishoudelijke houtverwarming die eind 2018 werd ondertekend. De komende maanden zou er een nieuw systeem op poten worden gezet.