Vervanging F-16's: "België kan zonder juridische problemen voor Franse Rafale kiezen" TK

09 februari 2018

07u44

Bron: Belga 5 België kan zonder enig juridisch probleem de verouderde F-16-gevechtsvliegtuigen vervangen door de Franse Rafale-straaljagers, ook al zitten die eigenlijk niet in de officiële aanbestedingsprocedure. Dat beweren Franse juristen in een nota aan de Franse overheid, schrijft L'Echo.

De regering wil de huidige 54 F-16's vervangen door 34 nieuwe gevechtsvliegtuigen, een investering van zowat 3,6 miljard euro voor de aankoop alleen. Voor die vervanging is een procedure uitgeschreven, een "Request for Government Proposal (RfGP)", maar de Franse regering diende haar kandidatuur niet in. De Rafale, gebouwd door een consortium rond Dassault, dingt dus mee buiten de officiële procedure.

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) zei in eerste instantie dat de Fransen zich zo eigenlijk buitenspel hadden gezet, maar juristen die door de Franse overheid zijn geconsulteerd, beweren nu het omgekeerde. België kan de aanbestedingsprocedure stopzetten zonder dat daar juridische gevolgen aan gekoppeld zijn, schrijven ze in een nota aan de Franse regering, omdat het niet gaat om een RFGP "in een logica van gelijke toegang tot de bestelling". Het is een procedure van "regering tot regering, met de mogelijkheid de voorstellen nog verder te ontwikkelen", en een RfGP lanceren betekent niet automatisch dat ook met een van de deelnemers een akkoord moet worden gevonden, schrijft L'Echo, die de nota kon inkijken.

De Belgische federale regering weet nog niet of de Franse Rafale in de running kan blijven om de F-16's te vervangen. De regering wacht nog op onze juridische analyse die daarover klaarheid moet scheppen.

