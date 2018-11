Vervangers van Schild & Vrienden in Vlaamse Jeugdraad hebben alle vier migratieachtergrond SPS

07 november 2018

14u09

De Vlaamse Jeugdraad heeft vier nieuwe jongerenadviseurs aangetrokken. Met de komst van de vier nieuwelingen is de adviesraad voor kinderen, jongeren en jeugdwerk opnieuw compleet. De Vlaamse Jeugdraad ontsloeg in september vier jongerenadviseurs na de reportage van "Pano" over Schild & Vrienden.

De nieuwelingen zijn de 25-jarige Jad Zeitouni, de 19-jarige Félicia Mukendi, de 21-jarige Ivo Shimwa en de 22-jarige Maya Vandevelde. Zij waren in november 2017 al kandidaat-jongerenadviseur. In januari 2018 ging de adviseursploeg aan de slag en kwamen zij op de opvolglijst terecht. Alle vier hebben ze een migratieachtergrond.

Het eerste wapenfeit van de nieuwe adviesraad wordt de Sinterklaasverklaring. Op 6 december overhandigt de Vlaamse Jeugdraad zijn Sinterklaasverklaring aan de beleidsmakers. Het is de verlanglijst voor een sterk jeugdbeleid. Met de verkiezingen van 26 mei 2019 in het vooruitzicht organiseert de Vlaamse Jeugdraad ook nog een evenement in het Vlaams Parlement waar kinderen, jongeren en jeugdwerkers hun beleidsadvies geven aan de ministers van morgen.

In september kwamen vier plaatsen vrij na de heisa rond de reportage over de conservatieve organisatie Schild & Vrienden van "Pano" op Eén. Volgens de reportage waren vier van de acht verkozen jongeren in de adviesraad van de Vlaamse Jeugdraad lid van Schild & Vrienden. Nog volgens de reportage was het hun bedoeling om de werking van de Jeugdraad te saboteren. De Jeugdraad besliste om op basis van het huishoudelijk reglement de vier betrokken adviseurs te ontslaan.

De Vlaamse Jeugdraad is het officiële adviesorgaan van de Vlaamse regering over jeugdzaken.