Vertrouwen van de Belg in volledig zelfrijdende wagens neemt af

24 januari 2020

04u55

Bron: Belga 0 Vier op de tien Belgen denken dat er nooit volledig autonome wagens zullen rondrijden. Dat blijkt vandaag uit een enquête van Vias bij 1.000 mensen. Dat is een lichte stijging tegenover 2017, die volgens het verkeersinstituut het gevolg is van de overmediatisering van ongevallen in de Verenigde Staten waarbij zelfrijdende auto's betrokken waren.

Een autonome wagen is een voertuig dat in staat is om in het verkeer te rijden zonder tussenkomst van een bestuurder. Er zijn verschillende niveaus van autonomie, van niveau 0 tot niveau 5. Bij dat laatste niveau kan de wagen volledig zelf rijden, en is een bestuurder niet nodig.

Volgens Vias is de autonome wagen de toekomst voor meer verkeersveiligheid, maar de Belg lijkt nog niet overtuigd. Gevraagd naar het belangrijkste voordeel van deze wagens, antwoordde slechts 1 op de 5 Belgen (18 procent) dat ze minder betrokken zullen zijn in ongevallen. De Walen (13 procent) zijn duidelijk minder optimistisch dan de Vlamingen (22 procent).

Vier op de 10 Belgen ziet geen enkel voordeel in autonome voertuigen. Drie jaar geleden werd dezelfde enquête ook al eens uitgevoerd, en toen was dat nog 37 procent. Het percentage dat denkt dat autonome wagens geen ongevallen kunnen vermijden is in die tijd gestegen van 20 naar 29 procent.

Informatiecampagnes

Vias denkt dat informatiecampagnes nodig zijn om het vertrouwen van de bestuurders in autonome wagens te herstellen. "Verschillende projecten waarbij Vias institute betrokken is, zullen in de komende maanden opgestart worden om de voordelen van autonome voertuigen aan te tonen voor de verkeersveiligheid en de mobiliteit", stelt Karin Genoe, de CEO van Vias.